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В Днепре нашли убитым мужчину, который был под домашним арестом

В Днепре нашли убитым мужчину, который был под домашним арестом - Фото
Оружие, пистолеты, патроны, дактилоскапическая карта
01.08.2019, 16:46

Против потерпевшего полиция расследовала дело о незаконном обращении с оружием

В Днепре в квартире нашли застреленным местного жителя, который находился под домашним арестом по подозрению в незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Мужчину на балконе квартиры, где проживала семья, обнаружила его жена. По ее словам, на лице мужа были следы крови. Случилось это 30 июля около 23:00.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер.

Согласно врачебному свидетельству, смерть вызвало пулевое проникающее ранение головы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

В полиции отметили, что против 28-летний потерпевшего 10 июня было открыто дело по статье о незаконном обращении с оружием. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток до 9 августа.

Сегодня Военная прокуратура перекрыла канал сбыта оружия и боеприпасов в Закарпатье. 

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оружие убийство днепр
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