В Днепре полицейских чиновников-взяточников посадили на пять лет

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В Днепре по материалам Службы безопасности Украины осудили на пять лет начальника отдела управления уголовного розыска и старшего опероуполномоченного Главного управления Нацполиции области, передает пресс-служба СБУ.

Полицейские требовали $2 000 от жительницы областного центра за поиск украденного автомобиля и его возвращение.

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Руководителя подразделения задержали в одном из спальных районов Днепра во время получения всей суммы взятки. Второго сотрудника полиции задержали на рабочем месте.

Приговор суда уже вступил в действие.

3 апреля двум организаторам псевдореферендума в Донецкой области объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.