В Днепропетровской области на полигоне подстрелили подростка

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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего подростка возле учебно-тренировочного полигона в селе Партизанское Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 24 июня около 11:00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1 курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел парень 2004 года рождения получил огнестрельное ранение в область правого бедра.

"Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня", - отметили в пресс-службе.

Подростка прооперировали в Днепропетровской областной детской больнице, ему удалили пулю из правого бедра, кости не повреждены, жизни угроз нет.

Досудебное расследование начато по факту халатности должностных лиц Днепропетровского государственного университета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса).

Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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