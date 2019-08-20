В Донбассе 80 000 жителей остались без воды: назвали причину

Фото: flickr МИД Литвы

В Луганской области без водоснабжения остались около 80 000 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП "Лисичанскводоканал", - отмечается в сообщении.

В результате без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска. Спасатели уточнили, что при необходимости организуют подвоз воды.

Лисичанске в результате непогоды 27 000 человек оказались без водоснабжения. 5 августа в

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