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В Донбассе 80 000 жителей остались без воды: назвали причину

В Донбассе 80 000 жителей остались без воды: назвали причину - Фото
Фото: flickr МИД Литвы
20.08.2019, 10:23

Из-за задолженности за электроснабжение отключили объекты КП "Лисичанскводоканал"

В Луганской области без водоснабжения остались около 80 000 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП "Лисичанскводоканал", - отмечается в сообщении.

В результате без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска. Спасатели уточнили, что при необходимости организуют подвоз воды.

  • 5 августа в Лисичанске в результате непогоды 27 000 человек оказались без водоснабжения.

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вода задолженность Лисичанскводоканал
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