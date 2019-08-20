В Донбассе 80 000 жителей остались без воды: назвали причину

В Луганской области без водоснабжения остались около 80 000 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП "Лисичанскводоканал", - отмечается в сообщении.
В результате без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска. Спасатели уточнили, что при необходимости организуют подвоз воды.
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