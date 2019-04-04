В Донбассе боевики едва не врезались в автомобили ОБСЕ: детали

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Во временно оккупированном Донбассе автомобиль, за рулем которого находились боевики, дважды агрессивно маневрировал в направлении патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, едва не врезавшись в их автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

2 апреля во время патрулирования недалеко от Заиченко, что в 26 километрах к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели увидели транспортное средство c гражданскими номерными знаками, следовавшее в противоположном направлении, которое резко выехало на дорожную полосу, по которой ехал патруль миссии, тем самым вынудив первый автомобиль ОБСЕ свернуть в сторону во избежание столкновения.

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"Затем это транспортное средство повторило такой же маневр в направлении второго автомобиля патруля, после чего уехало", - уточнили в пресс-службе.

Приблизительно через один час, когда патруль СММ пребывал недалеко от Заиченко, наблюдатели вновь увидели ту же машину, в которой были двое террористов, авто ехало прямо на патруль.

"Транспортное средство резко остановилось практически вплотную к первому автомобилю патруля миссии, а затем сдало назад и совершило тот же маневр в направлении второго автомобиля СММ, вновь резко затормозив и едва не врезавшись в автомобиль миссии", - добавили в пресс-службе.

После этого это транспортное средство сдало назад и уехало.

5 марта 2018 года террорист целился из штурмовой винтовки в первый автомобиль миссии ОБСЕ недалеко от оккупированного Казацкого.