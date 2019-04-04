Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 09:35

В Донбассе боевики едва не врезались в автомобили ОБСЕ: детали

В Донбассе боевики едва не врезались в автомобили ОБСЕ: детали - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, инцидент произошел в 26 километрах о Мариуполя

Реклама
Реклама

Во временно оккупированном Донбассе автомобиль, за рулем которого находились боевики, дважды агрессивно маневрировал в направлении патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, едва не врезавшись в их автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

2 апреля во время патрулирования недалеко от Заиченко, что в 26 километрах к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели увидели транспортное средство c гражданскими номерными знаками, следовавшее в противоположном направлении, которое резко выехало на дорожную полосу, по которой ехал патруль миссии, тем самым вынудив первый автомобиль ОБСЕ свернуть в сторону во избежание столкновения.

Реклама

"Затем это транспортное средство повторило такой же маневр в направлении второго автомобиля патруля, после чего уехало", - уточнили в пресс-службе.

Приблизительно через один час, когда патруль СММ пребывал недалеко от Заиченко, наблюдатели вновь увидели ту же машину, в которой были двое террористов, авто ехало прямо на патруль.

"Транспортное средство резко остановилось практически вплотную к первому автомобилю патруля миссии, а затем сдало назад и совершило тот же маневр в направлении второго автомобиля СММ, вновь резко затормозив и едва не врезавшись в автомобиль миссии", - добавили в пресс-службе.

 После этого это транспортное средство сдало назад и уехало.

5 марта 2018 года террорист целился из штурмовой винтовки в первый автомобиль миссии ОБСЕ недалеко от оккупированного Казацкого.

Отправить:
Распечатать:
Теги: боевики, обсе, автомобиль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 