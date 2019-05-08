В Донбассе боевики отменили режим прекращения огня

Фото: gur.mil.gov.ua

В Донбассе сегодня боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10:00 от команды ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения", - отметили в пресс-центре.

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В штабе уточнили, что из-за нарушения минских договоренностей российскими оккупационными войсками, приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов.

В частности, речь идет о жилых массивах в Марьинке и Красногоровке.

7 мая 2019 года на линии боевого столкновения в Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.