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08.05.2019, 13:20

В Донбассе боевики отменили режим прекращения огня

В Донбассе боевики отменили режим прекращения огня - Фото
Фото: gur.mil.gov.ua

По данным штаба ООС, из-за действий террористов приостановлены работы по восстановлению жилых зданий в Донбассе

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В Донбассе сегодня боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10:00 от команды ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения", - отметили в пресс-центре.

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В штабе уточнили, что из-за нарушения минских договоренностей российскими оккупационными войсками, приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов.

В частности, речь идет о жилых массивах в Марьинке и Красногоровке.

7 мая 2019 года на линии боевого столкновения в Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

 

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Теги: война, Донбасс, сводка оос, режим прекращения огня
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