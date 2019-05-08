Оккупанты бьют из всего - от танков до артиллерии. Погиб боец ВСУ

Фото: pixabay.com

На линии боевого столкновения в Донбассе с вечера 7 мая погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил, которая охватывает период с 18:00 прошедшего дня по 06:00 настоящего.

За этот период российская гибридная армия на востоке Украины дважды нарушила режим прекращения огня, оба раза в районе ответственности оперативно-тактического группировки ВСУ "Восток" - близ пригорода Донецка Марьинки и у населенного пункта Павлополь в Приазовье.

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Всего за вчерашний день оккупационные силы повысили огневую активность: 25 обстрелов, причем 12 из них - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм.

Это без учета "традиционного" ассортимента вооружений: орудий БМП, ПТРК, пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Артиллерией боевики били в Новотроицком, Новозвановке и Попасной. В двух последних точках, а также в Катериновке и в районе хутора Вильный применялись минометы 120 мм. Кроме того, в самой горячей вчера точке фронта - Новозвановке, оккупанты использовали танковые пушки и противотанковые ракетные комплексы. Около населенного пункта Пивденное на Светлодарской дуге "работал" российский снайпер.

За вчерашний день у ВСУ погиб боец, трое ранены.

Новозвановка на карте региона:

Войска ООС дали, как пишут в сводке, "адекватный ответ" на обстрелы врага. У гибридов РФ значительные потери.