Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.05.2019, 08:57

Оккупанты бьют из всего - от танков до артиллерии. Погиб боец ВСУ

Оккупанты бьют из всего - от танков до артиллерии. Погиб боец ВСУ - Фото
Фото: pixabay.com

Наиболее горячей точкой на линии фронта вчера была Новозвановка в Попаснянском районе Луганской области

Реклама
Реклама

На линии боевого столкновения в Донбассе с вечера 7 мая погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил, которая охватывает период с 18:00 прошедшего дня по 06:00 настоящего.

За этот период российская гибридная армия на востоке Украины дважды нарушила режим прекращения огня, оба раза в районе ответственности оперативно-тактического группировки ВСУ "Восток" - близ пригорода Донецка Марьинки и у населенного пункта Павлополь в Приазовье.

Реклама

Всего за вчерашний день оккупационные силы повысили огневую активность: 25 обстрелов, причем 12 из них - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм.

Это без учета "традиционного" ассортимента вооружений: орудий БМП, ПТРК, пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Артиллерией боевики били в Новотроицком, Новозвановке и Попасной. В двух последних точках, а также в Катериновке и в районе хутора Вильный применялись минометы 120 мм. Кроме того, в самой горячей вчера точке фронта - Новозвановке, оккупанты использовали танковые пушки и противотанковые ракетные комплексы. Около населенного пункта Пивденное на Светлодарской дуге "работал" российский снайпер.

За вчерашний день у ВСУ погиб боец, трое ранены.

Новозвановка на карте региона:

Войска ООС дали, как пишут в сводке, "адекватный ответ" на обстрелы врага. У гибридов РФ значительные потери.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, потери
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 