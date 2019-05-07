В Донбассе погиб военный, двое ранены

ООС (фото - ЕРА)

Сегодня, 7 мая, в Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный, еще двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что с начала суток по состоянию на 18:00 боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских войск: из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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Сообщается, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на вражеские провокации. Потери противника уточняются.

Ранее сегодня сообщалось, что из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов одной из российских частных военных компаний для выполнения так называемых особых задач на линии соприкосновения.