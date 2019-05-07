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07.05.2019, 18:50

В Донбассе погиб военный, двое ранены

В Донбассе погиб военный, двое ранены - Фото
ООС (фото - ЕРА)

Подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на вражеские провокации

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Сегодня, 7 мая, в Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный, еще двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что с начала суток по состоянию на 18:00 боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских войск: из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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Сообщается, что подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ на вражеские провокации. Потери противника уточняются.

Ранее сегодня сообщалось, что из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов одной из российских частных военных компаний для выполнения так называемых особых задач на линии соприкосновения.

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Теги: война, Донбасс
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