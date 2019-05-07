ГУР: В Донбасс перебросили снайперов одной из российских ЧВК

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Из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов одной из российских частных военных компаний для выполнения так называемых особых задач на линии соприкосновения. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"Наряду с нанесением потерь личному составу объединенных сил деятельность наемников направлена ​​на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, с 3 мая также проходят учебные сборы со снайперами соединений и частей боевиков в ОРДЛО.

В ГУР уточнили, что в ходе подготовки снайперов оккупантами используются исследовательские образцы крупнокалиберных снайперских винтовок и переоборудованные противотанковые ружья.

24 апреля 2019 года сообщалось, что боевикам перебросили разведгруппы в серую зону Донбасса.