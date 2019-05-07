Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2019, 14:05

ГУР: В Донбасс перебросили снайперов одной из российских ЧВК

ГУР: В Донбасс перебросили снайперов одной из российских ЧВК - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, наемников перебросили для провокаций на линии разграничения

Реклама
Реклама

Из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов одной из российских частных военных компаний для выполнения так называемых особых задач на линии соприкосновения. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"Наряду с нанесением потерь личному составу объединенных сил деятельность наемников направлена ​​на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", - отмечается в сообщении.

Реклама

По данным украинской разведки, с 3 мая также проходят учебные сборы со снайперами соединений и частей боевиков в ОРДЛО.

В ГУР уточнили, что в ходе подготовки снайперов оккупантами используются исследовательские образцы крупнокалиберных снайперских винтовок и переоборудованные противотанковые ружья.

24 апреля 2019 года сообщалось, что боевикам перебросили разведгруппы в серую зону Донбасса.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, гур, наемники, снайпера
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 