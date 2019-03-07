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07.03.2019, 15:45

В Донбассе погиб 21-летний военный Богдан Слобода

В Донбассе погиб 21-летний военный Богдан Слобода - Фото
Богдан Слобода (фото - loda.gov.ua)

Украинский военный проходил службу по контракту в 128-й горно-штурмовой бригаде

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В зоне проведения операции объединенных сил 6 марта 2019 года погиб украинский военный Богдан Слобода из Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Слобода родился 13 мая 1997 года. В 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. После окончания проходил службу по контракту в 128-й горно-штурмовой бригаде.

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6 марта получил пулевые ранения на территории Донецкой области.

4 марта в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрелов боевиками погиб украинский военный 1999 года рождения

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Теги: Донбасс, военный, погиб, Богдан Слобода
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