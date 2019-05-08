В Донбассе погиб командир десантно-штурмового отделения

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Ночью, 8 мая, на одной из позиций ВСУ на Приазовье в результате прицельного обстрела со стороны боевиков в ходе боя от тяжелого ранения погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, командир десантно-штурмового отделения старшина Владимир Коваль. Об этом сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаева в Facebook.

Военнослужащий был уроженцем Хмельницкой области. У него остались жена и дочь.

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"Неописуемая потеря угнетает, вызывает ярость и слезы, не позволит нам положить оружие. Наше общее дело будет продолжено", - сказано в сообщении.

Пресс-центр операции объединенных сил сообщил сегодня, что боевики в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.