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В Донбассе погиб нацгвардеец

В Донбассе погиб нацгвардеец - Фото
Фото: скриншот из видео Військове телебачення
12.09.2019, 21:48

При выполнении боевой задачи военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью

Сегодня, 12 сентября, в районе проведения операции объединенных сил при выполнении боевой задачи военнослужащий Национальной гвардии получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В штабе пишут, что обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командования воинской части.

  • Вчера, 11 сентября, из-за вражеского обстрела погибли двое военнослужащих объединенных сил, еще один боец получил тяжелое ранение.
  • В 36-ой отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского назвали имена погибших 11 сентября военных: прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский.
  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже 12 военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет хронику событий гибридной войны РФ против Украины.
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Донбасс война потери
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