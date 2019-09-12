В Донбассе погиб нацгвардеец

Фото: скриншот из видео Військове телебачення

Сегодня, 12 сентября, в районе проведения операции объединенных сил при выполнении боевой задачи военнослужащий Национальной гвардии получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

В штабе пишут, что обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командования воинской части.