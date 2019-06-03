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03.06.2019, 13:32

В Донбассе погиб запорожский десантник: фото

В Донбассе погиб запорожский десантник: фото - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Командование выражает соболезнования родным и близким украинского военнослужащего

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В ночь на 3 июня во время выполнения задач в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе погиб старший сержант 80-й бригады ДШВ Забава Вадим Владимирович. Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Погибший десантник был родом из Запорожья, дома остались жена, дочь и сын", - сказано в сообщении.

Забава служил в отдельной десантно-штурмовой бригаде: "Он боролся за Украину, была патриотом своей родины, настоящим воином".

Обстоятельства его гибели не указываются.

Фото: Facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

29 мая наблюдатели ОБСЕ и группы Эвакуация 200 на месте боестолкновения нашли тело военнослужащего 54-й отдельной механизированной бригады, который ранее пропал без вести.

Смотрите также: Катастрофа Ми-8. ВСУ опубликовали фото погибших военных

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Теги: ВСУ, Донбасс, потери, гибель, десантник
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