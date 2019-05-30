Катастрофа Ми-8. ВСУ опубликовали фото погибших военных

Сухопутные войска Украины опубликовали фото погибших вчера при падении вертолета Ми-8 украинских военных.
Катастрофа произошла в среду, 29 мая.
Погибли четыре члена экипажа: командир воинской части полковник Мазепа Игорь Ярославович, летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович и бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.
В ВСУ уточняют, что на месте падения вертолета работает комиссия.
Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения военного вертолета под личный контроль.
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