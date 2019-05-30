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30.05.2019, 17:48

Катастрофа Ми-8. ВСУ опубликовали фото погибших военных

Катастрофа Ми-8. ВСУ опубликовали фото погибших военных - Фото
Фото: Госбюро расследований

Погибли четыре члена экипажа

Сухопутные войска Украины опубликовали фото погибших вчера при падении вертолета Ми-8 украинских военных.

Катастрофа произошла в среду, 29 мая.

Погибли четыре члена экипажа: командир воинской части полковник Мазепа Игорь Ярославович, летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович и бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

В ВСУ уточняют, что на месте падения вертолета работает комиссия.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения военного вертолета под личный контроль.

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Теги: военный вертолет, катастрофа ми-8
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