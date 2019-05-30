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30.05.2019, 12:46

Появились фото с места катастрофы Ми-8 под Ровно

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Появились фото с места катастрофы Ми-8 под РовноПоявились фото с места катастрофы Ми-8 под РовноПоявились фото с места катастрофы Ми-8 под РовноПоявились фото с места катастрофы Ми-8 под Ровно
Появились фото с места катастрофы Ми-8 под РовноПоявились фото с места катастрофы Ми-8 под РовноПоявились фото с места катастрофы Ми-8 под РовноПоявились фото с места катастрофы Ми-8 под Ровно
Появились фото с места катастрофы Ми-8 под РовноПоявились фото с места катастрофы Ми-8 под РовноПоявились фото с места катастрофы Ми-8 под РовноПоявились фото с места катастрофы Ми-8 под Ровно

На фото видны обгоревшие части вертолета

Государственное бюро расследований, которое устанавливает причины падения военного вертолета Ми-8 под Ровно, опубликовало фото с места катастрофы.

Уточняется, что уголовное дело открыто по ст. 416 Уголовного кодекса – нарушение правил полета.

В Госбюро также сообщают, что в военной части проходили плановые летные учения День-Ночь; во время полета вблизи села Сестрятын Ровенской области вертолет по неизвестным причинам упал.

Катастрофа произошла в среду, 29 мая. Погибли четыре члена экипажа.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения военного вертолета под личный контроль.

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Теги: вертолет, катастрофа ми-8
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