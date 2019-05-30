Катастрофа Ми-8. Названы имена погибших членов экипажа и комбрига

Иллюстративное фото вертолета Ми-8 ВСУ (фото - Минобороны Украины)

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Названы имена погибших в авиакатастрофе военного вертолета Ми-8 в Ровенской области летчиков 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщает в Facebook Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Из своего последнего рейсы не вернулись командир экипажа - командир воинской части полковник Мазепа Игорь Ярославович, летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович и бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич", - сказано в сообщении.

Дополнено. В ГСЧС сообщили, что после падения вертолет загорелся. Пожар ликвидировали в 01:02 следующий суток. С огнем боролись 10 единиц техники.

Вчера, 29 мая, потерпел крушение во время тренировочного полета транспортно-боевой вертолет Ми-8. Никто не выжил.

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку взять расследование под личный контроль.