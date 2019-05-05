В Донбассе пропал украинский военный

Фото: пресс-центр штаба АТО

В Донбассе во время боя пропал украинский военный, сообщает в Facebook 35 отдельная бригада морской пехоты.

В районе начала работать группа поиска и эвакуации. Командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям для установления режима прекращения огня на этом участке, однако боевики продолжили обстрелы.

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Сегодня появилась информация, что тело украинского военного может находиться в морге одного из оккупированных городов.

Когда именно пропал военнослужащий не сообщается, указано лишь "на днях".

Под прикрытием тумана, с целью заполучить более выгодное для себя положение, террористы пытались незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив позиций ВСУ вблизи поселка Николаевка. ВСУ заметили передвижения и открыли огонь. В ходе этого боя и пропал военный.

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