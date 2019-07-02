В Донбассе ранения получили два волонтера-медика

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Сегодня боевики обстреляли автомобиль в Донбассе, в результате ранены два волонтера-медика 42 и 32 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"По предварительным данным, пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на авто по дороге Марьинка-Красногоровка", - уточнили в пресс-службе. Они находятся в военном госпитале Покровска.

По словам волонтеров, пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

Нападение с применением противотанкового ракетного комплекса в районе поселка Водяное в Донецкой области произошло 1 июля около 10:50 во время эвакуации раненого бойца. Погибли два человека, один - ранен.

В штабе ООС напомнили, что обстрел санитарных автомобилей во время войны - нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

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