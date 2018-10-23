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23.10.2018, 19:36

В Донбассе в ходе боевых действий погиб украинский военный

В Донбассе в ходе боевых действий погиб украинский военный - Фото
ВСУ-ООС

В штабе подчеркнули, что во всех случаях ведения огня противником объединенные силы применяли адекватные меры

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В Донбассе в ходе боевых действий погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.  

Там отметили, что в течение текущих суток боевики 4 раза нарушил режим прекращения огня. Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что во всех случаях ведения огня противником объединенные силы применяли адекватные меры.

Сегодня, 23 октября, в Донецкой области работники коммунального предприятия Вода Донбасса подорвались на мине в районе Чигарей - они ехали ремонтировать поврежденный водопровод Горловка – Торецк. 

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Теги: оос, обстрел, Донбасс, штаб, военный
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