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В Германии возле замка Нойшванштайн турист сбросил с обрыва двух женщин, он задержан

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 19:53
В Германии возле замка Нойшванштайн турист сбросил с обрыва двух женщин, он задержан - Фото
Замок Нойшванштайн в Баварии (Фото - Wikipedia)

В Баварии турист напал на двух женщин и столкнул их с обрыва высотой около 50 метров, одна из жертв погибла. Об этом сообщает CNN.

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В окрестностях замка Нойшванштайн, одной из главных туристических достопримечательностей Баварии, турист напал на двух молодых женщин недалеко от моста Мариенбрюке и сбросил их с обрыва.  

Как сообщает полиция Баварии, гражданка США, которой был 21 год, скончалась после того, как американский турист столкнул ее с горного склона. Ее подруга в возрасте 22 лет тоже была сброшена с обрыва, осталась жива и находится в тяжелом состоянии в больнице.

Происшествие произошло 14 июня. По данным полиции, две женщины, туристки из США, встретили 30-летнего американца, который убедил их следовать за ним по горной тропе на смотровую площадку. Затем мужчина "физически напал" на 21-летнюю женщину. После того как ее 22-летняя подруга вмешалась и попыталась ему помешать, он столкнул ее с крутого склона.

Полиция считает, что мужчина пытался изнасиловать свою жертву, но затем тоже столкнул ее в пропасть, она упала примерно на 50 метров ниже своей подруги.

Женщин спасла горноспасательная служба. Спасатели доставили 21-летнюю пострадавшую в больницу, где она позже скончалась. Ее подруга была в сознании, когда ее нашли спасатели, и ее также доставили в больницу.

Представитель посольства США в Германии сообщил CNN, что посольство "знает об инциденте с участием нескольких человек" и что "консульство США в Мюнхене внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с властями", но не подтвердил прямо их гражданство.

Полиция сообщила, что нападавший находится под стражей. Его подозревают в убийстве, покушении на убийство и покушении на сексуальное насилие.

Bild дополняет историю рассказом свидетеля, который присутствовал при задержании подозреваемого.  

"Мост был оцеплен, на месте происшествия находилось огромное количество полиции. Мужчину провели мимо — у него были глубокие царапины на лице и шее, при этом он был пугающе спокоен. Выглядел он как обычный турист", – рассказал свидетель.

  • 13 июня полиция перекрыла центр британского Ноттингема после того, как на улицах были обнаружены три мертвых тела. Правоохранители арестовали подозреваемого.
Сергей Бережной
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