RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Німеччині біля замку Нойшванштайн турист скинув з урвища двох жінок, він затриманий

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 19:53
У Німеччині біля замку Нойшванштайн турист скинув з урвища двох жінок, він затриманий - Фото
Замок Нойшванштайн у Баварії (Фото - Wikipedia)

У Баварії турист напав на двох жінок і зіштовхнув їх з урвища заввишки близько 50 метрів, одна з жертв загинула. Про це повідомляє CNN.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На околицях замку Нойшванштайн, однієї з головних туристичних пам'яток Баварії, турист напав на двох молодих жінок недалеко від мосту Марієнбрюке і скинув їх з урвища.

Як повідомляє поліція Баварії, громадянка США, якій був 21 рік, померла після того, як американський турист зіштовхнув її із гірського схилу. Її подруга віком 22 років теж була скинута з урвища, залишилася живою і перебуває у важкому стані в лікарні.

Пригода сталася 14 червня. За даними поліції, дві жінки, туристки зі США, зустріли 30-річного американця, який переконав їх слідувати за ним гірською стежкою на оглядовий майданчик. Потім чоловік "фізично напав" на 21-річну жінку. Після того, як її 22-річна подруга втрутилася і спробувала завадити йому, він зіштовхнув її з крутого схилу.

Поліція вважає, що чоловік намагався зґвалтувати свою жертву, але потім теж зіштовхнув її в прірву, вона впала приблизно на 50 метрів нижче за свою подругу.

Жінок врятувала гірничорятувальна служба. Рятувальники доправили 21-річну постраждалу до лікарні, де вона пізніше померла. Її подруга була притомна, коли її знайшли рятувальники, і її також доправили до лікарні.

Представник посольства США в Німеччині повідомив CNN, що посольство "знає про інцидент за участю кількох людей" і що "консульство США в Мюнхені уважно стежить за ситуацією і перебуває в контакті з владою", але не підтвердило прямо їх громадянство.

Поліція повідомила, що нападник перебуває під вартою. Його підозрюють у вбивстві, замаху на вбивство та замаху на сексуальне насильство.

Bild доповнює історію розповіддю свідка, який був присутній під час затримання підозрюваного.

"Міст був оточений, на місці події знаходилася величезна кількість поліції. Чоловіка провели повз — у нього були глибокі подряпини на обличчі та шиї, водночас він був дуже спокійний, що лякало. Виглядав він як звичайний турист", – розповів свідок.

  • 13 червня поліція перекрила центр британського Ноттінгема після того, як на вулицях було виявлено три мертвих тіла. Правоохоронці заарештували підозрюваного.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Німеччинавбивствонапад
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 