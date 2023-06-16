У Німеччині біля замку Нойшванштайн турист скинув з урвища двох жінок, він затриманий

У Баварії турист напав на двох жінок і зіштовхнув їх з урвища заввишки близько 50 метрів, одна з жертв загинула. Про це повідомляє CNN.

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На околицях замку Нойшванштайн, однієї з головних туристичних пам'яток Баварії, турист напав на двох молодих жінок недалеко від мосту Марієнбрюке і скинув їх з урвища.

Як повідомляє поліція Баварії, громадянка США, якій був 21 рік, померла після того, як американський турист зіштовхнув її із гірського схилу. Її подруга віком 22 років теж була скинута з урвища, залишилася живою і перебуває у важкому стані в лікарні.

Пригода сталася 14 червня. За даними поліції, дві жінки, туристки зі США, зустріли 30-річного американця, який переконав їх слідувати за ним гірською стежкою на оглядовий майданчик. Потім чоловік "фізично напав" на 21-річну жінку. Після того, як її 22-річна подруга втрутилася і спробувала завадити йому, він зіштовхнув її з крутого схилу.

Поліція вважає, що чоловік намагався зґвалтувати свою жертву, але потім теж зіштовхнув її в прірву, вона впала приблизно на 50 метрів нижче за свою подругу.

Жінок врятувала гірничорятувальна служба. Рятувальники доправили 21-річну постраждалу до лікарні, де вона пізніше померла. Її подруга була притомна, коли її знайшли рятувальники, і її також доправили до лікарні.

Представник посольства США в Німеччині повідомив CNN, що посольство "знає про інцидент за участю кількох людей" і що "консульство США в Мюнхені уважно стежить за ситуацією і перебуває в контакті з владою", але не підтвердило прямо їх громадянство.

Поліція повідомила, що нападник перебуває під вартою. Його підозрюють у вбивстві, замаху на вбивство та замаху на сексуальне насильство.

Bild доповнює історію розповіддю свідка, який був присутній під час затримання підозрюваного.

"Міст був оточений, на місці події знаходилася величезна кількість поліції. Чоловіка провели повз — у нього були глибокі подряпини на обличчі та шиї, водночас він був дуже спокійний, що лякало. Виглядав він як звичайний турист", – розповів свідок.

13 червня поліція перекрила центр британського Ноттінгема після того, як на вулицях було виявлено три мертвих тіла. Правоохоронці заарештували підозрюваного.

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