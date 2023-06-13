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Напад у Ноттінгемі: загинуло троє людей, підозрюваного заарештовано – відео

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 12:42
Напад у Ноттінгемі: загинуло троє людей, підозрюваного заарештовано – відео - Фото
Фото - Twitter Nottinghamshire Police

Поліція перекрила центр британського Ноттінгему після того, як на вулицях було виявлено три мертвих тіла. Правоохоронці стверджують, що заарештували підозрюваного, повідомляє ВВС.

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Як повідомили в поліції, патруль був викликаний на місце події після того, як невідомий зробив кілька спроб збити фургоном людей у центрі Ноттінгему.

Поліціянти виявили на ймовірному місці події два мертвих тіла, а неподалік – ще одне.

Водночас троє інших людей, які постраждали від спроб наїзду, через що і було викликано поліцію, перебувають у лікарні.

Поліція Ноттінгемширу вважає, що всі три інциденти пов'язані.

Декілька вулиць у центрі міста перекрито, зокрема для громадського транспорту, для проведення слідчих дій.

За підозрою у скоєнні вбивства заарештовано чоловіка. Поліція повідомляє лише те, що йому 31 рік. Підозрюваний перебуває під вартою у поліції.

Сергій Бережний
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