Напад у Ноттінгемі: загинуло троє людей, підозрюваного заарештовано – відео

Поліція перекрила центр британського Ноттінгему після того, як на вулицях було виявлено три мертвих тіла. Правоохоронці стверджують, що заарештували підозрюваного, повідомляє ВВС.

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Як повідомили в поліції, патруль був викликаний на місце події після того, як невідомий зробив кілька спроб збити фургоном людей у центрі Ноттінгему.

Поліціянти виявили на ймовірному місці події два мертвих тіла, а неподалік – ще одне.

Водночас троє інших людей, які постраждали від спроб наїзду, через що і було викликано поліцію, перебувають у лікарні.

Поліція Ноттінгемширу вважає, що всі три інциденти пов'язані.

Декілька вулиць у центрі міста перекрито, зокрема для громадського транспорту, для проведення слідчих дій.

За підозрою у скоєнні вбивства заарештовано чоловіка. Поліція повідомляє лише те, що йому 31 рік. Підозрюваний перебуває під вартою у поліції.

24 лютого 2020 року в Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на карнавалі.

1 грудня того ж року в німецькому Трірі автомобіль виїхав у пішохідну зону і врізався у натовп перехожих.

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