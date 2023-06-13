Напад у Ноттінгемі: загинуло троє людей, підозрюваного заарештовано – відео
Поліція перекрила центр британського Ноттінгему після того, як на вулицях було виявлено три мертвих тіла. Правоохоронці стверджують, що заарештували підозрюваного, повідомляє ВВС.
Як повідомили в поліції, патруль був викликаний на місце події після того, як невідомий зробив кілька спроб збити фургоном людей у центрі Ноттінгему.
Поліціянти виявили на ймовірному місці події два мертвих тіла, а неподалік – ще одне.
Водночас троє інших людей, які постраждали від спроб наїзду, через що і було викликано поліцію, перебувають у лікарні.
Поліція Ноттінгемширу вважає, що всі три інциденти пов'язані.
Декілька вулиць у центрі міста перекрито, зокрема для громадського транспорту, для проведення слідчих дій.
За підозрою у скоєнні вбивства заарештовано чоловіка. Поліція повідомляє лише те, що йому 31 рік. Підозрюваний перебуває під вартою у поліції.
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