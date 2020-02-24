В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале, 10 пострадавших

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Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарсен, десять человек пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Водитель арестован, в полиции не говорят, был ли это несчастный случай, или автомобиль направили в толпу сознательно. По словам свидетелей, водитель сознательно объехал ограждение и набрал полный газ в толпе, якобы сознательно направляя автомобиль на детей, сообщает HNA. Издание подчеркивает, что информация не подтверждена.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи, приземлился вертолет. Полиция оцепила место происшествия и допрашивает свидетелей.

В западной Германии популярен парад Rosenmontag, или Чистый понедельник, который в этом году проводится 24 февраля. Десятки тысяч людей выходят на улицы с комическими или сатирическими куклами на автомобильных платформах.

19 февраля неизвестные стрелки открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау, что за 20 километров от Франкфурта-на-Майне.

Подозреваемого стрелка обнаружили мертвым в его доме в районе Кессельштадт. В квартире был еще один труп, чью личность устанавливают.

По версии следствия, нападавший руководствовался правоэкстремистскими мотивами.