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В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале, 10 пострадавших

В Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале, 10 пострадавших - Фото
Фото: скриншот из видео FrumNewsReport/Twitter
24.02.2020, 17:46

В немецком городе Фолькмарсен полиция арестовала водителя автомобиля, который въехал в толпу на карнавале

Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарсен, десять человек пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Водитель арестован, в полиции не говорят, был ли это несчастный случай, или автомобиль направили в толпу сознательно. По словам свидетелей, водитель сознательно объехал ограждение и набрал полный газ в толпе, якобы сознательно направляя автомобиль на детей, сообщает HNA. Издание подчеркивает, что информация не подтверждена.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи, приземлился вертолет. Полиция оцепила место происшествия и допрашивает свидетелей.

В западной Германии популярен парад Rosenmontag, или Чистый понедельник, который в этом году проводится 24 февраля. Десятки тысяч людей выходят на улицы с комическими или сатирическими куклами на автомобильных платформах.

  • 19 февраля неизвестные стрелки открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау, что за 20 километров от Франкфурта-на-Майне.
  • Подозреваемого стрелка обнаружили мертвым в его доме в районе Кессельштадт. В квартире был еще один труп, чью личность устанавливают.
  • По версии следствия, нападавший руководствовался правоэкстремистскими мотивами.
Денис Юдин
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