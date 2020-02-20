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Бойня в Германии. Нападавший придерживался ультраправых взглядов - прокуратура

Бойня в Германии. Нападавший придерживался ультраправых взглядов - прокуратура - Фото
Полиция на месте происшествия в Ханау (Фото: EPA/Heiko Hahnenstein)
20.02.2020, 11:40

По версии следствия, нападавший руководствовался правоэкстремистскими мотивами

Предполагаемый нападавший, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау и убил девять человек, руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Федеральной прокуратуры ФРГ, сообщает DW.

За несколько дней до убийства он также опубликовал в YouTube видео, назвав его "персональным обращением ко всем американцам". Он заявил, что в США якобы существуют "подземные военные объекты, где мучают, убивают детей и поклоняются дьяволу". В видео не приводится какого-либо указания на то, что он собирается осуществить насильственные действия.

Bild сообщает, что стрелок оставил предсмертную записку, из которой следует, что он придерживался ультраправых взглядов.

  • 19 февраля неизвестные стрелки открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау, что за 20 километров от Франкфурта-на-Майне. Погибли девять человек. 
  • Подозреваемого стрелка обнаружили мертвым в его доме в районе Кессельштадт. В квартире был еще один труп, чью личность устанавливают.
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стрельба ханау
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