Бойня в Германии. Нападавший придерживался ультраправых взглядов - прокуратура

Полиция на месте происшествия в Ханау (Фото: EPA/Heiko Hahnenstein)

Предполагаемый нападавший, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау и убил девять человек, руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Федеральной прокуратуры ФРГ, сообщает DW.

За несколько дней до убийства он также опубликовал в YouTube видео, назвав его "персональным обращением ко всем американцам". Он заявил, что в США якобы существуют "подземные военные объекты, где мучают, убивают детей и поклоняются дьяволу". В видео не приводится какого-либо указания на то, что он собирается осуществить насильственные действия.

Bild сообщает, что стрелок оставил предсмертную записку, из которой следует, что он придерживался ультраправых взглядов.