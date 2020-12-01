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В Германии автомобиль выехал в пешеходную зону и сбил прохожих: двое погибших – видео

01.12.2020, 16:26
В Германии автомобиль выехал в пешеходную зону и сбил прохожих: двое погибших – видео - Фото
Пешеходная зона после происшествия (фото - Insider Paper:Twitter)

В городе Трир на западе Германии автомобиль выехал в пешеходную зону и врезался в толпу прохожих. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Водителя уже задержали. По информации очевидцев, он намеренно сбивал людей.

Сообщается, что погибли двое пешеходов, еще несколько ранены – точное количество пострадавших пока не известно. 

Станислав Стороженко
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