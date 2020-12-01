В Германии автомобиль выехал в пешеходную зону и сбил прохожих: двое погибших – видео
01.12.2020, 16:26
Пешеходная зона после происшествия (фото - Insider Paper:Twitter)
В городе Трир на западе Германии автомобиль выехал в пешеходную зону и врезался в толпу прохожих. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Водителя уже задержали. По информации очевидцев, он намеренно сбивал людей.
Сообщается, что погибли двое пешеходов, еще несколько ранены – точное количество пострадавших пока не известно.
BREAKING VIDEO 3: Police arresting suspect, the car used in the incident is also seen – #Trier, #Germanypic.twitter.com/jwRLnQqClv— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 1, 2020
- 19 февраля 2020 года неизвестные стрелки открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау, что за 20 километров от Франкфурта-на-Майне.
- 24 февраля этого года в Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале.
- 26 июля в Берлине автомобиль на большой скорости наехал на пешеходов.
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