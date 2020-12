В Германии автомобиль выехал в пешеходную зону и сбил прохожих: двое погибших – видео

В городе Трир на западе Германии автомобиль выехал в пешеходную зону и врезался в толпу прохожих. Об этом сообщает агентство Reuters.

Водителя уже задержали. По информации очевидцев, он намеренно сбивал людей.

Сообщается, что погибли двое пешеходов, еще несколько ранены – точное количество пострадавших пока не известно.

