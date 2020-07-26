В Берлине автомобиль на большой скорости въехал в толпу: есть раненые - фото

В Берлине авто наехало на группу пешеходов, причины происшествия выясняются

Сегодня в Берлине автомобиль на большой скорости наехал на пешеходов. Об этом сообщает DW.

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Пострадали семь человек. Полиция оцепила место происшествия, спасатели оказывают помощь пострадавшим. Наезд совершил водитель Mercedes, его задержали на месте происшествия.

Одного из пешеходов пришлось реанимировать на месте аварии. Пока нет оснований говорить о теракте, заявляют в полиции. По первым данным, машину, ехавшую с высокой скоростью, занесло на повороте.

19 февраля неизвестные стрелки открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау, что за 20 километров от Франкфурта-на-Майне.

открыли огонь 24 февраля 2020 года в Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале.

Владислав Сердюк

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