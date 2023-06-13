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Нападение в Ноттингеме: погибли три человека, подозреваемый арестован – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 12:42
Нападение в Ноттингеме: погибли три человека, подозреваемый арестован – видео - Фото
Фото - Twitter Nottinghamshire Police

Полиция перекрыла центр британского Ноттингема после того, как на улицах были обнаружены три мертвых тела. Правоохранители утверждают, что арестовали подозреваемого, сообщает BBC.

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Как сообщили в полиции, патруль был вызван на место происшествия после того, как неизвестный совершил несколько попыток сбить фургоном людей в центре Ноттингема.  

Полицейские обнаружили на предполагаемом месте происшествия два мертвых тела, а неподалеку – еще одно.    

При этом три других человека, пострадавших от попыток наезда, из-за чего и была вызвана полиция, находятся в больнице. 

Полиция Ноттингемшира считает, что все три инцидента связаны.

Несколько улиц в центре города перекрыты, в том числе для общественного транспорта, для проведения следственных действий. 

По подозрению в совершении убийства арестован мужчина. Полиция сообщает только то, что ему 31 год. Подозреваемый находится под стражей в полиции.

Сергей Бережной
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