Нападение в Ноттингеме: погибли три человека, подозреваемый арестован – видео

Полиция перекрыла центр британского Ноттингема после того, как на улицах были обнаружены три мертвых тела. Правоохранители утверждают, что арестовали подозреваемого, сообщает BBC.

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Как сообщили в полиции, патруль был вызван на место происшествия после того, как неизвестный совершил несколько попыток сбить фургоном людей в центре Ноттингема.

Полицейские обнаружили на предполагаемом месте происшествия два мертвых тела, а неподалеку – еще одно.

При этом три других человека, пострадавших от попыток наезда, из-за чего и была вызвана полиция, находятся в больнице.

Полиция Ноттингемшира считает, что все три инцидента связаны.

Несколько улиц в центре города перекрыты, в том числе для общественного транспорта, для проведения следственных действий.

По подозрению в совершении убийства арестован мужчина. Полиция сообщает только то, что ему 31 год. Подозреваемый находится под стражей в полиции.

24 февраля 2020 года в Германии автомобиль въехал в толпу на карнавале.

1 декабря того же года в немецком Трире автомобиль выехал в пешеходную зону и врезался в толпу прохожих.

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