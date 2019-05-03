В Харькове модернизировали для ВСУ партию танков "Булат"

Фото: malyshevplant.com

Завод им. Малышева отремонтировал очередную партию танков "Булат": брони, которая защищает Украину вдоль линии разграничения в Донбассе и массово применялась во время масштабных боев на востоке. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

На заводе отремонтировали двигатели, корпуса боевых машин, а также ряд других комплектующих.

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Часть восстановленных "Булатов" успешно прошла приемо-сдаточные испытания, сейчас очередная их партия передается заказчику.

"Булат" - модернизация основного боевого танка Т-64 с новой защитой, системой управления огнем с "ночником", ракетным комплексом "Комбат" и форсированным двигателем 5ТДФМ мощностью 850 л.с.

Модульный комплекс динамической защиты "Нож" отлично зарекомендовал себя во время боев в Донбассе: он штатно устанавливаются и на модернизированные танки Т-64 образца 2017 года, а также на Т-80БВ.