В Харькове мужчина спас выпавшего с шестого этажа ребенка

Фото: hk.npu.gov.ua

Сегодня утром в Харькове 50-летний мужчина, став свидетелем падения с балкона ребенка, сделал попытку его поймать, что, по словам полиции, спасло 2-летнему мальчику жизнь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что ребенок, проснувшись утром, когда его родители и 6-летний брат еще спали, решил поиграть на балконе. Одна из игрушек перелетела через перила. Ребенок полез на подоконник и, не удержав равновесия, полетел вниз с шестого этажа.

"Благодаря действиям 50-летнего прохожего, который попытался подхватить ребенка, мальчик остался жив", - говорят в полиции.

Ребенок прооперирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Состояние мальчика медики оценивают как стабильное.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК.

Родители ребенка могут получить от 2 до 5 лет лишения свободы.