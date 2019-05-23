Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.05.2019, 18:57

В Харькове мужчина спас выпавшего с шестого этажа ребенка

В Харькове мужчина спас выпавшего с шестого этажа ребенка - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua

Ребенок полез на подоконник за игрушкой и, не удержав равновесия, полетел вниз с шестого этажа.

Сегодня утром в Харькове 50-летний мужчина, став свидетелем падения с балкона ребенка, сделал попытку его поймать, что, по словам полиции, спасло 2-летнему мальчику жизнь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что ребенок, проснувшись утром, когда его родители и 6-летний брат еще спали, решил поиграть на балконе. Одна из игрушек перелетела через перила. Ребенок полез на подоконник и, не удержав равновесия, полетел вниз с шестого этажа.

"Благодаря действиям 50-летнего прохожего, который попытался подхватить ребенка, мальчик остался жив", - говорят в полиции.

Ребенок прооперирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Состояние мальчика медики оценивают как стабильное.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК.

Родители ребенка могут получить от 2 до 5 лет лишения свободы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, Харьков, ребенок, происшествие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 