В Харькове мужчина угрожал полицейским взорвать гранату: его задержали – фото

Введена специальная операция Гром, в полиции говорят, что ситуация находится под их контролем

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В Харькове 66-летний мужчина угрожает сотрудникам полиции, которые пришли к нему в дом с обыском, взорвать гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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"Сегодня в 08:50 сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли к жителю района с целью проведения санкционированного обыска. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и отсоединив чеку, угрожает ее взорвать", – отметили в пресс-службе.

На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления КОРД, специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Введена специальная полицейская операция Гром.

Мужчина с гранатой уединился в доме, с ним продолжаются переговоры по добровольному разоружению и выполнению законных требований полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Санкции статей предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

ОБНОВЛЕНО В 12:07. В результате переговоров мужчина согласился отдать боеприпас командиру харьковских спецназовцев КОРД. Пострадавших нет. У него изъята граната РГ-42.

20 октября в Ирпене Киевской области сотрудники полиции задержали псевдоминера.

Арина Толина

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