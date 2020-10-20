В Ирпене мужчина угрожал взорвать госучреждение, если полиция не найдет его возлюбленную

Правоохранители задержали псевдоминера, ему грозит до шести лет тюрьмы

В Ирпене Киевской области сотрудники полиции задержали псевдоминера. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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В пресс-службе уточнили, что сначала житель Ирпеня сообщил в полицию об исчезновении сожительницы.

"А потом он позвонил на спецлинию 102 и угрожал взорвать здание одной из местных государственных учреждений, если полицейские не найдут его возлюбленную", – отметили в пресс-службе.

Полицейские установили личность заявителя. Им оказался 34-летний местный житель. Выяснилось, что таким образом мужчина решил вернуть женщину. Однако сожительница никуда не исчезала, а просто забрала вещи и решила порвать с ним отношения.

Правоохранители задержали псевдоминера в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

24 января в Киеве связи с анонимным звонком о минировании метро правоохранители временно закрывали и проверяли поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" – пять из шести пересадочных станций.

Арина Толина

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