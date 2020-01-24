В час пик в Киеве закрывали одновременно пять станций метро

В Киеве связи с анонимным звонком о минировании метро правоохранители временно закрыли и проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" – пять из шести пересадочных станций. Об этом сообщает в Facebook Киевский метрополитен.
В 19:09 в метрополитене сообщили: "Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме".
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