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В час пик в Киеве закрывали одновременно пять станций метро

В час пик в Киеве закрывали одновременно пять станций метро - Фото
Фото: LIGA.net
24.01.2020, 19:10

Не работало пять из шести пересадочных станций

В Киеве связи с анонимным звонком о минировании метро правоохранители временно закрыли и проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" – пять из шести пересадочных станций. Об этом сообщает в Facebook Киевский метрополитен.

В 19:09 в метрополитене сообщили: "Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме".

  • В ноябре 2019-го депутаты Киевсовета утвердили новые правила пользования метрополитеном. Теперь там запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах и проводить массовые мероприятия.

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