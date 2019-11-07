Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В полиции рассказали, кто и зачем "минирует" киевское метро

В полиции рассказали, кто и зачем "минирует" киевское метро - Фото
Станция метро Тараса Шевченко (фото - LIGA.net)
07.11.2019, 17:49

С 2014 года таких случаев насчитали порядка двух сотен

В Киеве с 2014 года порядка 200 раз "минировали" метрополитен, 20 таких случаев пришлось на текущий год. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу полиции.

По информации полиции, большинство подобных звонков и писем поступают с территории России либо оккуппированных Крыма и Донбасса. Реже "минирование" метро совершается из хулиганских побуждений, а также людьми с психическими расстройствами. В полиции добавляют, что ложные сообщения о взрывчатке иногда оставляют люди в состоянии алкогольного опьянения, из-за обиды или мести, а также студенты или ученики - с целью срыва экзамена.

Правоохранители отмечают, что вынуждены реагировать на все подобные сообщения без исключения. Как "отсеять вал" сообщений и не реалировать абсолютно на все - в полиции пока не знают. Спикер полиции Киева Оксана Блищик рассказала, что иногда с одним и тем же текстом-угрозой поступают десятки писем с разных адресов.

"Мы не можем игнорировать сообщения о минировании. Неважно, с какой территории этот звонок поступает, это безопасность и жизни людей и мы должны проверять", - пояснила Блищик.

  • На днях в Киеве закрывали две центральные станции метро из-за сообщения о взрывчатке. Ее по итогам проверки не нашли. Сегодня были "заминированы" три станции в разных частях города, сообщение также оказалось неправдивым.
  • В конце октября полиция задержала предполагаемого "минера" Запорожской АЭС.

Читайте также: Одесса и Львов. В полицию сообщили о массовом минировании

Напишите нам
метро минирование взрывчатка полиция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 