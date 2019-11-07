В полиции рассказали, кто и зачем "минирует" киевское метро

Станция метро Тараса Шевченко (фото - LIGA.net)

В Киеве с 2014 года порядка 200 раз "минировали" метрополитен, 20 таких случаев пришлось на текущий год. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу полиции.

По информации полиции, большинство подобных звонков и писем поступают с территории России либо оккуппированных Крыма и Донбасса. Реже "минирование" метро совершается из хулиганских побуждений, а также людьми с психическими расстройствами. В полиции добавляют, что ложные сообщения о взрывчатке иногда оставляют люди в состоянии алкогольного опьянения, из-за обиды или мести, а также студенты или ученики - с целью срыва экзамена.

Правоохранители отмечают, что вынуждены реагировать на все подобные сообщения без исключения. Как "отсеять вал" сообщений и не реалировать абсолютно на все - в полиции пока не знают. Спикер полиции Киева Оксана Блищик рассказала, что иногда с одним и тем же текстом-угрозой поступают десятки писем с разных адресов.

"Мы не можем игнорировать сообщения о минировании. Неважно, с какой территории этот звонок поступает, это безопасность и жизни людей и мы должны проверять", - пояснила Блищик.

На днях в Киеве закрывали две центральные станции метро из-за сообщения о взрывчатке. Ее по итогам проверки не нашли. Сегодня были "заминированы" три станции в разных частях города, сообщение также оказалось неправдивым.

В конце октября полиция задержала предполагаемого "минера" Запорожской АЭС.

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