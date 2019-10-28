Одесса и Львов. В полицию сообщили о массовом минировании

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Сегодня на электронную почту полиции Львовской области поступило сообщение о том, что отель Леополис и международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого заминирован. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб. После эвакуации граждан правоохранители обследуют здание аэропорта и гостиницы, а также прилегающую к ним территорию.

Читайте также: Мост метро. "Минера" задержали без единого выстрела - фото

"Принимаются меры по установлению лица, предоставившего информацию о минировании", - отметили в полиции.

В пресс-службе полиции Одесской области уточнили, что также получили информацию по электронной почте о заминировании отеля на улице Пушкинской и международного аэропорта Одесса. Специалисты и оперативники проверяют данные.