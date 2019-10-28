Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Одесса и Львов. В полицию сообщили о массовом минировании

Одесса и Львов. В полицию сообщили о массовом минировании - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
28.10.2019, 12:51

Информацию о минировании объектов двух городов полиция получила по электронной почте

Сегодня на электронную почту полиции Львовской области поступило сообщение о том, что отель Леополис и международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого заминирован. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб. После эвакуации граждан правоохранители обследуют здание аэропорта и гостиницы, а также прилегающую к ним территорию.

Читайте также: Мост метро. "Минера" задержали без единого выстрела - фото

"Принимаются меры по установлению лица, предоставившего информацию о минировании", - отметили в полиции.

В пресс-службе полиции Одесской области уточнили, что также получили информацию по электронной почте о заминировании отеля на улице Пушкинской и международного аэропорта Одесса. Специалисты и оперативники проверяют данные.

Напишите нам
полиция Львов одесса минирование
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 