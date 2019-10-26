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Запорожскую АЭС "заминировали": нарушителя задержали

Запорожскую АЭС "заминировали": нарушителя задержали - Фото
Радиация (фото - chernobyl-heart.com)
26.10.2019, 13:30

Задержанному грозит от двух до шести лет тюрьмы

Сотрудники полиции в Черкасской области задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области. 

Сообщение о минировании ЗАЭС поступило 25 октября. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий псевдоминер был установлен - им оказался житель одного из сел Черкасской области. 

По месту жительства полицейские обнаружили телефон, с которого совершался звонок. Злоумышленник сознался в содеянном. 

Задержанному грозит от двух до шести лет тюрьмы.

  • В начале октября сообщалось о "минировании" более 100 заседаний суда: задержан подозреваемый
  • 19 сентября в Киеве правоохранительным органам поступили сообщения о минировании столичных мостов, роддомов, торговых центров, зданий Генпрокуратуры, Госбюро расследований, Офиса президента и Кабинета министров.
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Нацполиция минирование заэс
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