Запорожскую АЭС "заминировали": нарушителя задержали

Радиация (фото - chernobyl-heart.com)

Сотрудники полиции в Черкасской области задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

Сообщение о минировании ЗАЭС поступило 25 октября.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий псевдоминер был установлен - им оказался житель одного из сел Черкасской области.

По месту жительства полицейские обнаружили телефон, с которого совершался звонок. Злоумышленник сознался в содеянном.

Задержанному грозит от двух до шести лет тюрьмы.