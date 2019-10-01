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"Минирование" более 100 заседаний суда: задержан подозреваемый

"Минирование" более 100 заседаний суда: задержан подозреваемый - Фото
Фото: depositphotos.com
01.10.2019, 18:05

В прокуратуре подозревают человека, неоднократно судимого за квартирные кражи

В текущем году в правоохранительные органы Киева поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, в результатам чего было сорвано более 100 судебных заседаний. Сегодня пресс-служба прокуратуры столицы сообщила о задержании подозреваемого.

В прокуратуре заявляют, что следствие установило личность подозреваемого, который, по данным судебной фоноскопической экспертизы, якобы совершил не менее четырех ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда.

В ведомстве сообщают, что сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.1, 2 ст.259 человеку, неоднократно судимому за квартирные кражи.

По данным прокуратуры, в отношении задержанного подозреваемого Оболонский районный суд Киева проводит рассмотрение обвинительного акта.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается, подозреваемый находится под стражей.

  • 19 сентября в Киеве правоохранительным органам поступили сообщения о минировании столичных мостов, роддомов, торговых центров, зданий Генпрокуратуры, Госбюро расследований, Офиса президента и Кабинета министров.

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минирование киев
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