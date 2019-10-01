"Минирование" более 100 заседаний суда: задержан подозреваемый

В текущем году в правоохранительные органы Киева поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, в результатам чего было сорвано более 100 судебных заседаний. Сегодня пресс-служба прокуратуры столицы сообщила о задержании подозреваемого.
В прокуратуре заявляют, что следствие установило личность подозреваемого, который, по данным судебной фоноскопической экспертизы, якобы совершил не менее четырех ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда.
В ведомстве сообщают, что сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.1, 2 ст.259 человеку, неоднократно судимому за квартирные кражи.
По данным прокуратуры, в отношении задержанного подозреваемого Оболонский районный суд Киева проводит рассмотрение обвинительного акта.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается, подозреваемый находится под стражей.
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