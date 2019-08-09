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Заказчики так и не расплатились с подозреваемым, сообщают в Киберполиции

В Одессе задержали подозреваемого в рассылке многочисленных ложных сообщений о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Правоохранители подозревают ранее судимого 39-летнего одессита в том, что он, намереваясь заработать денег, получал в сети от незнакомцев заказ на минирование важных объектов инфраструктуры города. Отмечается, что заказчики так и не расплатились с подозреваемым.

В полиции считают, что задержанный "минировал" школы, больницы, места большого скопления людей. Для этого подозревамый, по данным полиции, использовал многочисленные, специально для этого созданные почтовые ящики, а также браузер TOR и VPN-сервисы.

Сообщается, что подозреваемый был идентифицирован и задержан на территории заброшенного санатория в Черноморске Одесской области, где он скрывался от правоохранителей. Ему объявлено о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

8 августа суд избрал задержанному меру пресечения - арест на 60 суток с возможностью внесения залога в размере почти 152 000 грн. 

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Теги: полиция, одесса, минирование
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