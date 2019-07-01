В Киеве задержали подозреваемых в "минированиях" Харькова

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Правоохранители из Харьковской области провели в Киеве спецоперацию и задержали двух жителей столицы, которых подозревают в рассылке через Интернет ложных сообщений о минированиях в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Полицейские заявляют, что изъяли у подозреваемых вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сообщается, что суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. грн.

Полиция продожает досудебное расследование по статье "террористический акт". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Отмечается, что правоохранители разыскивают других подозревамых в ложных минированиях, а также расследуют причастность арестованных к аналогичным фактам, имевшим место в других регионах Украины.

24 июня сообщалось, что МВД планирует изменить порядок реагирования на сообщения о минировании объектов в связи с ростом количества таких вызовов.