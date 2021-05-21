В Харькове псевдополицейские вымогали деньги у наркодилеров – полиция

В Харькове правоохранители заявили о разоблачении группы псевдополицейских, которые вымогали деньги у наркодилеров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Как отмечается, среди фигурантов – трое харьковчан, неоднократно судимых за кражи, грабежи и разбои.

По данным полиции, на их счету, кроме вымогательства – похищение человека, незаконное завладение автомобилем и грабеж.

Правоохранители установили, что фигуранты находили наркодилеров и людей, употребляющие запрещенные вещества, представлялись правоохранителями и требовали у них деньги за непривлечение к ответственности.

По информации полиции, людей, которые отказывались платить деньги, лишали свободы, отбирали имущество у них или у их родственников.

20 мая оперативники провели обыски по месту жительства возможных организатора и участников преступной группировки.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям:

- незаконное лишение свободы (ч.2 ст.146);

- грабеж (ч.2, ч.3 ст.186);

- вымогательство (ч.2 ст.189);

- незаконное завладение транспортным средством (ч.2 ст.289);

- самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (ч.1 ст.353).

Ранее сегодня полиция показала "общак" задержанных днем ранее воров в законе – $3,2 млн.

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Наталия Медведева

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