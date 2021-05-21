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Полиция показала "общак" задержанных вчера "воров в законе" – там $3,2 млн: фото

21.05.2021, 12:27
Полиция показала
Иллюстративное фото: EPA-EFE/FILIP SINGER

У задержанных вчера "воров в законе" с уголовными кличками Умка и Лаша Свана нашли преступный "общак" на сумму более $3,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По данным полиции, "воры в законе" с верхушки преступного мира создавали группировки и контролировали через своих людей криминалитет в стране. Их дело вели больше года. Известно, что Умка был "коронован" в 2014 году, а Лаша Сван – в 1995-м, оба – топ-представителями российского криминального мира. 

Вчера, 20 мая, оперативники провели обыски, обнаружили и изъяли более $3,2 млн в разной валюте, а также дорогостоящие авто, холодное и огнестрельное оружие с патронами и более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Найденные средства, по словам правоохранителей, являются так называемым общаком. Сбор и распределение денег контролировали Умка и Лаша Сван.

Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния, совершенные лицом, находящимся в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 УК). Если вину докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.

  • В июне 2020 года Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе".

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Оксана Житнюк
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обыск вор в законе общак криминал умка лаша сван
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