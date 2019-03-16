В Харькове сотрудница полиции насмерть сбила человека

В Харькове сотрудница полиции на пешеходном переходе сбила 65-летнего мужчину. Он скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Отмечается, что ДТП произошло еще 8 марта, но сообщается о нем только сейчас, 16 марта.
Авария произошла около 11:30 на улице Полтавский Шлях.
Потерпевший получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу скорой помощи. 14 марта мужчина скончался.
Правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находилась сотрудница отдела одного из структурных подразделений областной полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Материалы уголовного производства направлены в прокуратуру.
25 февраля в Новых Петровцах Киевской области произошло тройное ДТП при участии машины Нацполиции.