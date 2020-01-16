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В Харькове во дворе дома расстреляли мужчину: фото

В Харькове во дворе дома расстреляли мужчину: фото - Фото
Фото: hk.npu.gov.ua
16.01.2020, 20:41

По информации местного издания NewsRoom, погибший - директор похоронного бюро при городском кладбище №3

В Харькове, на улице Танкопия, у подъезда жилого дома неизвестный расстрелял мужчину. Он скончался от полученных ранений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В области введена специальная полицейская операция "Сирена".

Сообщается, что злоумышленник выстрелил в мужчину несколько раз.

Полиция передала его приметы: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником к глазам, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

Открыто уголовное производство по п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

По информации местного издания NewsRoom, погибший - директор похоронного бюро при городском кладбище №3 Виталий Ш. 1971 года рождения.

По словам очевидцев, которые приводит издание, мужчина вместе с водителем заехал на автомобиле Kia во двор дома. Когда они выходили из машины, неизвестный открыл стрельбу, произведя от трех до шести выстрелов.

15 января в Николаеве конфликт между двумя группами молодых людей закончился стрельбой, двое ранены. 

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стрельба Харьков убийство
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