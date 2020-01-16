В Николаеве на улице произошла стрельба: есть раненые

Пистолет (фото - pixabay.com)

15 января в Николаеве конфликт между двумя группами молодых людей закончился стрельбой, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Очевидцы отметили, что на улице Театральная вблизи спорткомплекса с автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых людей в 18:40.

По данным полиции, на месте происшествия полиция выяснила, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений.

"Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой - четверо. Разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов", - уточнили в полиции.

В результате стрельбы один из человек получил повреждения ноги, еще один – лица.

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц с одним из беглецов. Полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который он успел выбросить в мусорный бак.

Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Правоохранители продолжают устанавливать место нахождения других злоумышленников.

Предварительно следователи квалифицировали инцидент по признакам ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.