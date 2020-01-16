Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Николаеве на улице произошла стрельба: есть раненые

В Николаеве на улице произошла стрельба: есть раненые - Фото
Пистолет (фото - pixabay.com)
16.01.2020, 06:24

В результате стрельбы один из человек получил повреждения ноги, еще один – лица

15 января в Николаеве конфликт между двумя группами молодых людей закончился стрельбой, двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Очевидцы отметили, что на улице Театральная вблизи спорткомплекса с автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых  людей в 18:40.

По данным полиции, на месте происшествия полиция выяснила, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений.

"Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой - четверо. Разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов", - уточнили в полиции.

В результате стрельбы один из человек получил повреждения ноги, еще один – лица.

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц с одним из беглецов. Полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который он успел выбросить в мусорный бак.

Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Правоохранители продолжают устанавливать место нахождения других злоумышленников.

Предварительно следователи квалифицировали инцидент по признакам ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

  • 21 декабря два человека пострадали в результате стрельбы из травматического оружия в Киеве на проспекте Курбаса.
Напишите нам
полиция стрельба Николаев раненые
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 