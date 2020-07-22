В Харькове задержали подозреваемого в ложном сообщении о захвате заложников

Неизвестный позвонил полицейским и заявил, что захватил дом с заложницей, что у него есть взрывчатка и оружие

Сегодня, 22 июля, полиция задержала в Харькове подозреваемого в ложном сообщении правоохранителям о захвате заложников. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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Отмечается, что сегодня около 13:20 в отдел полиции поступило сообщение от неизвестного мужчины, который заявил, что захватил здание по улице Бондаренковской. Также мужчина сказал, что у него есть взрывчатка и оружие, а в доме удерживается женщина.

Сообщается, что по названному звонившим адресу находился дом, принадлежащий 41-летней женщине. Когда приехали сотрудники полиции, она была дома. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, в медицинской помощи она не нуждается. В домовладении оружия или взрывчатки полицейские не обнаружили.

В полиции пишут, что установили подозреваемого – это 50-летний харьковчанин, которого обнаружили по месту жительства по улице Солнечной и задержали. По предварительным данным, у него конфликт с хозяйкой дома.

В настоящее время решается вопрос о сообщении гражданину о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч.1 ст.259 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. LIGA.net вела подробную хронику событий.

Наталия Медведева

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