В Харькове заместителя главы суда поймали на взятке - НАБУ

Детективы НАБУ совместно с СБУ разоблачили судью одного из районных судов города Харькова после получения им взятки в размере $4 000. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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По данным следствия, судья получил взятку за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более $30 000.
Решается вопрос о сообщении судье о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
В НАБУ отметили, что детективы расследуют указанные факты с января 2020 года.
21 мая в СБУ сообщили, что раскрыли судью одного из районных судов Донецкой области, которая якобы ездила на работу из временно оккупированного Донецка по поддельным документам.