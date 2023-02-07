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В Харьковской области задержали бывшую полицейскую: подозревают в госизмене

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 16:06
В Харьковской области задержали бывшую полицейскую: подозревают в госизмене - Фото
Фото: ГБР

В Харьковской области правоохранители задержали женщину, которую подозревают в работе на оккупантов, говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

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По данным следствия, задержанная — бывшая полицейская. После захвата оккупантами Купянска женщина начала им помогать, занимаясь работой с документами в оккупационной "милиции". Впоследствии она стала "инспектором группы анализа и планирования".

За свою работу она, как сообщает ГБР, получала от россиян заработную плату в размере 45 000 рублей в месяц.

После освобождения Купянска Вооруженными Силами Украины женщина начала скрываться, поскольку ей не удалось выехать вместе с оккупантами. Правоохранители задержали женщину в селе Староверовка Купянского района.

Фигурантке сообщили о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Мілана Головань
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госизмена купянский район
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