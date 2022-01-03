В Херсоне избили депутата горсовета: он сделал замечание из-за петард

1 января в Херсоне трое неизвестных избили депутата городского совета от Евросолидарности Игоря Осауленко, конфликт возник якобы из-за петард. Об этом сообщает Осауленко в Facebook, а также пресс-служба областной Нацполиции.

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В полиции говорят, что Осауленко вместе с двумя товарищами шли по дороге между многоэтажками. В это время с балкона одного из домов трое неизвестных начали кидать петарды. Между ними возникла словесная перепалка.

"Неизвестные догнали на улице депутата с его товарищами. Конфликт продолжился, в итоге депутат получил несколько ударов по лицу, после чего нападающие скрылись в неизвестном направлении", – говорят в полиции.

Полиция уже установила личность одного из возможных нападавших. Открыто дело по статье о умышленном нанесении легких телесных повреждений.

20 декабря 2019 года Киевский горсовет запретил фейерверки, салюты и прочие развлечения с пиротехникой до прекращения агрессии России.

В Германии из-за эпидемии второй год подряд запрещают продажу пиротехники перед новогодними праздниками, но немцы закупают фейерверки в соседней Польше.

Владислав Сердюк

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