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В Германии запретили продавать фейерверки, но немцы поехали за ними в Польшу

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 11:34
В Германии запретили продавать фейерверки, но немцы поехали за ними в Польшу - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

В Германии из-за эпидемии второй год подряд запрещают продажу пиротехники перед новогодними праздниками, чтобы избежать массовых скоплений людей, но немцы легко обходят запрет и закупают фейерверки в соседней Польше. Об этом пишет The Guardian.

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Власти Германии объясняли запрет не только карантинными мерами, но и стремлением снизить нагрузку на больницы, которым в напряженных условиях пандемии приходится заниматься ожогами и травмами из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

Германия также готовится встретить новую волну коронавируса, вызванную вариантом Omicron, а потому в канун нового года граждан просят ограничить частные вечеринки и собирать на них не более 10 человек, даже вакцинированных или переболевших. 

Однако многие немцы не желают отказываться от привычных праздников даже под угрозой пандемии. Например, на фабрике фейерверков в польском городе Слубице, который расположен рядом с немецкой границей, на этой неделе выстраивались трехчасовые очереди – граждане Германии заполняли багажники автомобилей пиротехникой перед празднованием "Сильвестра", традиционного кануна нового года.

При этом большинство немцев поддерживают запрет на продажу фейерверков – согласно исследованию, которое провело информагентство DPA, 66% согласны с таким ограничением, и лишь 27% назвали его избыточным.

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Сергей Бережной
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Германия польша евросоюз запрет пиротехника фейерверки эпидемия
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