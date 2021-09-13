В Херсонской области мужчина угрожает взорвать дом

В Херсонской области мужчина угрожает взорвать собственный дом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Сегодня утром, 13 сентября, в полицию Херсонской области пришло сообщение от жительницы села Ивановка, что ее 45-летний муж забаррикадировался в доме и угрожает взрывом.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина во время семейной ссоры взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать семье. Он проживает с женой и четырьмя детьми.

Жена и дети подозреваемого вышли из дома и вызвали полицию, угрозы их жизни нет.

Мужчина закрылся на втором этаже дома и отказывается выходить. Территория вокруг дома оцеплена, с подозреваемым ведут переговоры.

4 августа 2021 года в здание Кабмина вошел экс-боец батальона Айдар Владимир Прохнич с гранатой и угрожал ее взорвать, после 10-минутных переговоров подозреваемого задержали.

8 августа мужчина взорвал гранату в Кривом Роге, ранения получил он сам и трое сотрудников полиции.

Денис Юдин

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