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На прошлой неделе в Хмельницкой области от кори умер младенец, которому было 25 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В целом с начала года от кори умерли 10 человек, среди них – три ребенка; с начала вспышки заболевания – 31 человек.

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В то же время, в Минздраве отмечают, что уровень заболеваемости снижается. За прошлую неделю заболели 2524 человека: 1230 взрослых и 1312 детей.

В Минздраве напоминают, что вакцинация – единственный надежный способ защиты от кори.

1 марта сообщалось, что больше всего случаев заболевания во Львовской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой областях и Киеве.