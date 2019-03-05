Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 11:32

В Хмельницкой области от кори умер младенец

В Хмельницкой области от кори умер младенец - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

С начала года от кори умерли 10 человек, среди них – три ребенка

Реклама
Реклама

На прошлой неделе в Хмельницкой области от кори умер младенец, которому было 25 дней. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В целом с начала года от кори умерли 10 человек, среди них – три ребенка; с начала вспышки заболевания – 31 человек.

Реклама

В то же время, в Минздраве отмечают, что уровень заболеваемости снижается. За прошлую неделю заболели 2524 человека: 1230 взрослых и 1312 детей.

В Минздраве напоминают, что вакцинация – единственный надежный способ защиты от кори.

1 марта сообщалось, что больше всего случаев заболевания во Львовской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой областях и Киеве.

Отправить:
Распечатать:
Теги: минздрав, корь, вспышка, заболевание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 